В Петербурге ужесточили ответственность за уличную торговлю с 1 марта 2026 года.
Как сообщается в Telegram-канале городского Комитета по контролю за имуществом, изменения закреплены в законе «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».
«Теперь ответственность предусмотрена не только для продавца, но и для лица, незаконно разместившего НТО без заключённого договора», — говорится в публикации.
Физлица за нарушение заплатят от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, юрлицам это обойдётся от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.
Ранее в Челябинске призвали соблюдать правила торговли в уличных кафе.