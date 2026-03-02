Посол РФ в Норвегии: Россия не угрожает НАТО в Арктике

Дипломат отметил, что «на Западе, в том числе в Норвегии, явно упускают из вида, что нагнетание нездорового ажиотажа и конфронтационной деятельности НАТО в отношении стратегических потенциалов России расшатывает не только безопасность в Арктике, но и глобальную стабильность». «Поощряя эскалацию напряженности и размещая на своей территории объекты и вооружения, направленные против России, Осло берет на себя серьезные риски, в том числе для своих северных регионов», — констатировал Корчунов.