Посол РФ в Норвегии: Россия не угрожает НАТО в Арктике

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Россия не угрожает ни одной стране НАТО в Арктическом регионе, но не оставит без ответа создаваемые ими угрозы в свой адрес. Об этом заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.
«В последние годы страны НАТО, включая Норвегию, стремительно наращивают свое военное присутствие и интенсивность учебно-оперативной деятельности в северных широтах. Под откровенно надуманным предлогом “российской угрозы”, как грибы после дождя множатся новые командно-штабные структуры и базы блока в странах Северной Европы», — отметил дипломат.
По словам посла, главная угроза национальной безопасности России состоит в приближении к российским границам военной инфраструктуры и наступательных систем вооружений стран НАТО, в том числе большой дальности. Корчунов подчеркнул, что «Россия никому не угрожает, не заинтересована в конфронтации ни с Норвегией, ни с какой-либо другой страной НАТО, но не оставит без адекватного ответа» создаваемые угрозы.
Дипломат отметил, что «на Западе, в том числе в Норвегии, явно упускают из вида, что нагнетание нездорового ажиотажа и конфронтационной деятельности НАТО в отношении стратегических потенциалов России расшатывает не только безопасность в Арктике, но и глобальную стабильность». «Поощряя эскалацию напряженности и размещая на своей территории объекты и вооружения, направленные против России, Осло берет на себя серьезные риски, в том числе для своих северных регионов», — констатировал Корчунов.