Один человек пострадал при попадании обломков БПЛА в квартиру в Новороссийске, повреждены четыре дома, заявил мэр города Андрей Кравченко.
«Повреждения получили четыре жилых дома… В одном из МКД фрагменты беспилотника попали в квартиру. К сожалению, есть пострадавший», — сообщил он.
На базе школы № 29 развернули ПВР.
Ранее стало известно о повреждении одного многоэтажного дома в городе.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше