Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один человек пострадал при попадании обломков БПЛА в квартиру в Новороссийске

Один человек пострадал при попадании обломков БПЛА в квартиру в Новороссийске, повреждены четыре дома, заявил мэр города Андрей Кравченко.

Один человек пострадал при попадании обломков БПЛА в квартиру в Новороссийске, повреждены четыре дома, заявил мэр города Андрей Кравченко.

«Повреждения получили четыре жилых дома… В одном из МКД фрагменты беспилотника попали в квартиру. К сожалению, есть пострадавший», — сообщил он.

На базе школы № 29 развернули ПВР.

Ранее стало известно о повреждении одного многоэтажного дома в городе.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше