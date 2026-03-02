«Сказка о царе Салтане» снова возглавила кинопрокат в России

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Новая экранизация произведения Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна снова возглавила российский кинопрокат, заработав 255,2 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.