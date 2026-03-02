«Сказка о царе Салтане» снова возглавила кинопрокат в России

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Новая экранизация произведения Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна снова возглавила российский кинопрокат, заработав 255,2 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
Второй стала историческая мелодрама «Красавица» о событиях во время Блокады Ленинграда: кассовые сборы за уикенд составили 74,5 миллиона рублей.
Третье место занял приключенческий фильм из Киргизии «Рай под ногами матерей-2: письмо матери», заработавший 47,7 миллиона рублей.
Четвертым стал голливудский триллер «Горничная», собравший 46 миллионов рублей.
Замыкает пятерку премьера художественного фильма о событиях СВО «Малыш», заработавшая за уикенд 43 миллиона рублей.