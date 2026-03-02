США и Израиль атаковали более двух тысяч целей в Иране, утверждает NYT

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. США и Израиль атаковали более 2 тысяч целей в Иране с начала военной операции в субботу, утверждает газета New York Times со ссылкой на американского чиновника.
«Соединенные Штаты и Израиль нанесли удары по более чем 2 тысячам целям в Иране», — говорится в материале издания.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран нанес ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому ядерному досье между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>