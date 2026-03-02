ЛАГ призвала Иран немедленно прекратить удары по арабским странам

КАИР, 2 марта. /ТАСС/. Страны — члены Лиги арабских государств (ЛАГ) обратились к Ирану с требованием незамедлительно прекратить атаки по территориям стран Персидского залива и «проявить благоразумие». Соответствующее заявление опубликовано на странице организации в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
«Государства — члены ЛАГ решительно осуждают нарушение Ираном суверенитета стран Персидского залива. Призываем исламскую республику немедленно прекратить подобные действия, проявить благоразумие и не допустить, чтобы текущий конфликт расширялся», — говорится в документе.
