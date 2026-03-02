Стармер: Британцы и украинцы помогут бороться с иранскими дронами

Кроме того, Лондон одобрил запрос Вашингтона на использование британских военных баз для ударов по иранским ракетным складам. По словам Стармера, Соединённые Штаты запросили разрешение использовать британские базы для этой конкретной и ограниченной оборонительной цели. При этом он подчеркнул, что Великобритания не будет участвовать в американских ударах по Ирану.