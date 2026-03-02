Взрыв прогремел в районе базы британских ВВС на Кипре

Взрыв прогремел в районе базы британских ВВС Акротири на Кипре, сообщил журналист израильского «14 канала» Гилель Битон Розен.
Как сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на журналиста, на базе взвыли сирены и был взлёт самолётов.
Ранее Британия разрешила США использовать свои базы для ударов по Ирану.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше