Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрыв прогремел в районе базы британских ВВС на Кипре

Взрыв прогремел в районе базы британских ВВС Акротири на Кипре, сообщил журналист израильского «14 канала» Гилель Битон Розен.

Взрыв прогремел в районе базы британских ВВС Акротири на Кипре, сообщил журналист израильского «14 канала» Гилель Битон Розен.

Как сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на журналиста, на базе взвыли сирены и был взлёт самолётов.

Ранее Британия разрешила США использовать свои базы для ударов по Ирану.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше