Поисковик рассказал о версиях пропажи девочки в Смоленске

СМОЛЕНСК, 2 мар — РИА Новости. Версия о похищении после пропажи девочки в Смоленске в первый день не была основной, предполагалось, что она сбежала из дома или произошел несчастный случай, сообщил РИА Новости председатель поискового отряда «Сальвар» Юрий Василевич.
«Версия похищения была в первые сутки не на первом месте. Первое, что рассматривалось, — это несчастный случай или побег из дома», — рассказал собеседник.
По его словам, поиски девочки осложнялись рельефом местности, потому что в окрестностях много оврагов, водоемов, заброшенных зданий, недостроев, люков. Он рассказал, что незадолго до пропажи девочки в одном из районов Смоленской области пропал мальчик, его нашли провалившимся в люк.
«Поэтому такие природные и технические ловушки мы осматривали и тратили на это много сил и времени», — отметил Василевич.
Девятилетняя девочка пошла выгуливать тойтерьера около 8.00 мск 24 февраля и не вернулась, собака пришла домой одна. Были развернуты масштабные поиски. Вечером 26 февраля СК РФ сообщил, что установлен и задержан предполагаемый похититель, девочка жива. Ребенок был найден в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения, заявили в МВД. Позже задержали и его сожительницу. Оба обвиняются в похищении несовершеннолетней и отправлены под арест на два месяца.