Российская туристка рассказала об обстановке в Шардже на фоне ситуации в ОАЭ.
«У нас лично всё спокойно. Переместились сегодня в Шарджу по плану, а в Шардже всё работает, в том числе пляжи, магазины, рестораны. Люди гуляют, купаются, едят», — сказала она РИА Новости.
Она отметила, что воскресное утро в Дубае также прошло спокойно.
Основатель Telegram Павел Дуров ранее сообщил, что неделю назад покинул ОАЭ.
Узнать больше по теме
Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.Читать дальше