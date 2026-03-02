Ричмонд
Российская туристка рассказала об обстановке в Шардже

Российская туристка рассказала об обстановке в Шардже на фоне ситуации в ОАЭ.

«У нас лично всё спокойно. Переместились сегодня в Шарджу по плану, а в Шардже всё работает, в том числе пляжи, магазины, рестораны. Люди гуляют, купаются, едят», — сказала она РИА Новости.

Она отметила, что воскресное утро в Дубае также прошло спокойно.

Основатель Telegram Павел Дуров ранее сообщил, что неделю назад покинул ОАЭ.

