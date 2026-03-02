Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские туристы не смоги улететь в Москву из Дохи из-за ситуации в Иране

Российские туристы не смогли вернуться в Москву из Дохи, столицы Катара. Их рейс развернули из-за закрытия воздушного пространства над Ираном, кадры 2 марта публикуют «Известия».

Источник: Reuters

«Мы благополучно сели в самолет, взлетели, направились в сторону Москвы. Пролетели полтора часа и потом экипаж сообщил, что необходимо вернуться обратно в аэропорт — воздушное пространство Ирана закрыто», — рассказали пассажиры.

Они отметили, что ночью в небе были видны следы работы противовоздушной обороны (ПВО), но днем обстановка стала спокойной и по улице ходили люди, а магазины продолжили работать.

Туристы добавили, что в посольстве РФ им посоветовали ожидать дальнейших действий от авиакомпании и не выходить из отеля.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию в Иране. Президент США Дональд Трамп назвал ее целью «защиту американского народа».

Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание 4» и ударил по американским военным базам, которые есть в странах Ближнего Востока, а также по городам Израиля. Из-за иранских обстрелов пострадали ОАЭ, Бахрейн, Ирак, Оман и другие страны Персидского залива.

Позднее, 1 марта, стало известно, что в результате израильских атак погиб верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи, в стране был объявлен национальный траур и создан временный руководящий совет.

Бахрейн, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 28 февраля закрыли свое воздушное пространство. Позже в управлении гражданской авиации Кувейта заявили о временном закрытии воздушного пространства. Кроме того, полеты запретили над Сирией.

Аэропорты Дубая, крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов позднее в этот день приостановили работу на неопределенный срок из-за обострения конфликта Израиля, США и Ирана. Авиакомпания «Аэрофлот» тогда отменила все свои рейсы в Дубай и Абу-Даби. Эту меру продлили до 3 марта.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше