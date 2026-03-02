Российские туристы не смоги улететь в Москву из Дохи из-за ситуации в Иране

Аэропорты Дубая, крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов позднее в этот день приостановили работу на неопределенный срок из-за обострения конфликта Израиля, США и Ирана. Авиакомпания «Аэрофлот» тогда отменила все свои рейсы в Дубай и Абу-Даби. Эту меру продлили до 3 марта.