Российские туристы не смоги улететь в Москву из Дохи из-за ситуации в Иране

«Мы благополучно сели в самолет, взлетели, направились в сторону Москвы. Пролетели полтора часа и потом экипаж сообщил, что необходимо вернуться обратно в аэропорт — воздушное пространство Ирана закрыто», — рассказали пассажиры.
Они отметили, что ночью в небе были видны следы работы противовоздушной обороны (ПВО), но днем обстановка стала спокойной и по улице ходили люди, а магазины продолжили работать.
Туристы добавили, что в посольстве РФ им посоветовали ожидать дальнейших действий от авиакомпании и не выходить из отеля.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию в Иране. Президент США Дональд Трамп назвал ее целью «защиту американского народа».
Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание 4» и ударил по американским военным базам, которые есть в странах Ближнего Востока, а также по городам Израиля. Из-за иранских обстрелов пострадали ОАЭ, Бахрейн, Ирак, Оман и другие страны Персидского залива.
Позднее, 1 марта, стало известно, что в результате израильских атак погиб верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи, в стране был объявлен национальный траур и создан временный руководящий совет.
Бахрейн, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 28 февраля закрыли свое воздушное пространство. Позже в управлении гражданской авиации Кувейта заявили о временном закрытии воздушного пространства. Кроме того, полеты запретили над Сирией.
Аэропорты Дубая, крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов позднее в этот день приостановили работу на неопределенный срок из-за обострения конфликта Израиля, США и Ирана. Авиакомпания «Аэрофлот» тогда отменила все свои рейсы в Дубай и Абу-Даби. Эту меру продлили до 3 марта.