Биржевая цена на золото выросла на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Биржевая цена на золото растет на 2% на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Биржевая стоимость золота поднимается на 2% после ударов США и Израиля по Ирану, следует из данных торгов.

По состоянию на 2.02 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 1,8%, до 5 334 долларов за тройскую унцию.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.

В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.

Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

