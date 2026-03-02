Арагчи назвал убийство Хаменеи атакой на принципы международного права

«США и израильский режим сознательно выбрали в качестве своей цели высшее должностное лицо страны, являющейся суверенным членом ООН, т. е. верховного лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи. Этот трусливый террористический акт является прямой атакой на основополагающие принципы международного права», — говорится в письме, которое предоставила ТАСС иранская миссия при ООН.
Кроме того, Арагчи заявил, что намеренное устранение высшего руководства Ирана является грубым нарушением международного права и открывает «ящик Пандоры». «Преднамеренное нанесение удара по высшему должностному лицу Исламской Республики Иран представляет собой грубое и беспрецедентное нарушение самых фундаментальных норм, регулирующих отношения между государствами. Такое поведение безрассудно открывает опасный ящик Пандоры, подрывая основу суверенного равенства и стабильность международной системы», — подчеркнул глава иранского МИД.
«Иран призывает генерального секретаря ООН и Совет Безопасности выполнить возложенные на них обязанности по поддержанию международного мира и безопасности и принять немедленные, конкретные и эффективные меры по привлечению к ответственности во всей полноте США и Израиля за упомянутый ужасный террористический акт», — говорится в письме.
Действия США и Израиля по устранению высшего руководства Ирана являются актом международного терроризма и преступлением против человечности, добавил Арагчи. По его словам, «вышеупомянутый акт был совершен при явном пренебрежении обязательными принципами международного права» и «влечет за собой индивидуальную уголовную ответственность президента Соединенных Штатов, так называемого премьер-министра израильского режима и всех лиц, участвовавших в планировании и отдаче приказа». Арагчи добавил, что операция США и Израиля сопровождается «продолжающимися военными преступлениями и актами агрессии».