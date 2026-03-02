Арагчи назвал убийство Хаменеи атакой на принципы международного права

Действия США и Израиля по устранению высшего руководства Ирана являются актом международного терроризма и преступлением против человечности, добавил Арагчи. По его словам, «вышеупомянутый акт был совершен при явном пренебрежении обязательными принципами международного права» и «влечет за собой индивидуальную уголовную ответственность президента Соединенных Штатов, так называемого премьер-министра израильского режима и всех лиц, участвовавших в планировании и отдаче приказа». Арагчи добавил, что операция США и Израиля сопровождается «продолжающимися военными преступлениями и актами агрессии».