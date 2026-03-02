Шесть человек пострадали в результате атаки Ирана по Иерусалиму

Момент удара Ирана по Иерусалиму. Видео © X / بلال نزار ريان / AboYafa48 / بشير زيد
«В районе Иерусалима врачи скорой помощи и парамедики Министерства здравоохранения оказывают медицинскую помощь мужчине примерно 50 лет в состоянии средней тяжести и 5 лицам в состоянии лёгкой степени тяжести», — говорится в заявлении.
Пресс-служба полиции подтвердила количество пострадавших и отметила, что правоохранители совместно с пограничниками обследует место падения снаряда. В результате атаки пострадали автомобили и элементы городской инфраструктуры.
Ранее британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Лондон подключает Киев к отражению атак на Ближнем Востоке. Эксперты из Украины и Великобритании отправятся в страны Персидского залива, чтобы сбивать иранские беспилотники.
