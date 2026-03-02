Ричмонд
Госдеп США заявил об угрозе вооруженного конфликта в Кувейте

Госдеп призвал американцев не посещать Кувейт из-за угрозы конфликта.

НЬЮ-ЙОРК, 2 мар — РИА Новости. Госдеп США на фоне операции США и Израиля против Ирана и ответных действий ИРИ призвал американцев пересмотреть планы по поездке в Кувейт из-за угрозы вооруженного конфликта.

«Пересмотрите необходимость поездки в Кувейт в связи с угрозой вооружённого конфликта», — говорится в сообщении.

Госдеп также санкционировал выезд из страны госслужащим, чья работа не связана с критически важными функциям, и их семьям.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.

В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.

Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

