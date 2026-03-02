Туристам из России дали три финика на обед после отмены рейса в Дубае

ВЛАДИВОСТОК, 2 мар — РИА Новости. Российская туристка Гулия рассказала РИА Новости, что в аэропорту Дубая, где после взрывов отменили их рейс в Тбилиси, туристам во время ожидания дали три финика на обед.
«В аэропорту было много туристов с разных отмененных из-за взрывов рейсов, обещали еду и воду на время ожидания. Но очередь была огромная, еды на всех не хватило. В итоге нам дали три финика, а воду мы так и не получили», — сказала туристка из Уфы Гулия.
Она пояснила, что об отмене рейса они узнали уже в самолёте.
«Пришлось выходить, а один самолёт вообще успел взлететь его тоже вернули», — уточнила собеседница.
Ранее в воскресенье российские авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» заявили о вынужденной отмене части рейсов в и из Дубая и Абу-Даби из-за продления ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ.
