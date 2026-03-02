Ричмонд
Туристам из России дали три финика на обед после отмены рейса в Дубае

РИА Новости: туристам из РФ дали три финика на обед после отмены рейса в Дубае.

ВЛАДИВОСТОК, 2 мар — РИА Новости. Российская туристка Гулия рассказала РИА Новости, что в аэропорту Дубая, где после взрывов отменили их рейс в Тбилиси, туристам во время ожидания дали три финика на обед.

«В аэропорту было много туристов с разных отмененных из-за взрывов рейсов, обещали еду и воду на время ожидания. Но очередь была огромная, еды на всех не хватило. В итоге нам дали три финика, а воду мы так и не получили», — сказала туристка из Уфы Гулия.

Она пояснила, что об отмене рейса они узнали уже в самолёте.

«Пришлось выходить, а один самолёт вообще успел взлететь его тоже вернули», — уточнила собеседница.

Ранее в воскресенье российские авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» заявили о вынужденной отмене части рейсов в и из Дубая и Абу-Даби из-за продления ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

Абу-Даби: нефтяная столица ОАЭ и площадка для переговоров по Украине
Абу-Даби — крупнейший эмират и столица Объединенных Арабских Эмиратов. В последние годы город превратился в один из ключевых политических и экономических центров Ближнего Востока. Сегодня Абу-Даби играет важную роль не только в нефтяной отрасли, но и в международной дипломатии, инвестициях и переговорах между государствами.
