«Самовлюбленный клоун»: Зеленского поставили на место после слов об Иране

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский не может высказывать свое мнение относительно ударов США и Израиля по Ирану, об этом в соцсети Х написал аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«Посмотрите на этого самовлюбленного клоуна. Его никто ни о чем не спрашивал», — написал он, комментируя заявление главы киевского режима, в котором он призвал США «действовать решительно» в отношении Ирана.
Удары США и Израиля.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
После ликвидации иранского лидера Каллас назвала «смерти Хаменеи» переломным моментом для страны, который якобы позволит народу получить больше свободы. При этом она заявила, что поддерживает связь с партнерами для поиска путей по эскалации и обвинила Иран в военных действиях в регионе.