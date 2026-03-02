Ричмонд
Биржевая цена серебра впервые с 30 января превысила $96 за унцию

Биржевая цена серебра на фоне ударов по Ирану превысила $96 за унцию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Биржевая стоимость серебра поднимается на 3% на фоне эскалации на Ближнем Востоке, впервые с конца января поднялась выше 96 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.

По состоянию на 2.06 мск цена мартовского фьючерса на серебро поднималась на 2,94% — до 96,04 доллара за тройскую унцию. Показатель впервые с 30 января поднялся выше отметки в 96 долларов.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.

В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.

Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

