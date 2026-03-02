Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: на базе ВВС Британии на Кипре прогремел взрыв

Daily Mail: на базе ВВС Британии на Кипре прогремел взрыв.

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Сильный взрыв прогремел на базе ВВС Британии Акротири на Кипре, утверждает британская газета Daily Mail со ссылкой на источники.

Ранее издание Cyprus Mail со ссылкой на источники сообщило, что угроза безопасности объявлена на британских базах на Кипре, штат получил указание вернуться в свои дома и оставаться там до уведомления.

«Около полуночи по местному времени на британской авиабазе Акротири в Лимассоле раздался сильный взрыв после того, как, согласно сообщениям, была объявлена ​​»угроза безопасности", — говорится в материале Daily Mail.

Издание подчеркивает, что на данный момент нет информации о возможных жертвах или причиненном ущербе.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше