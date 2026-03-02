Ричмонд
Истребители Британии вылетели после сообщений о взрыве на Кипре

Два истребителя подняли в воздух с базы военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Акротири из-за угрозы безопасности объектов Соединенного Королевства на острове Кипр. Об этом говорят данные сервиса Flightradar24.

Источник: Britain MOD

По его информации, первый истребитель вылетел с базы примерно в 01:33 по московскому времени и сейчас движется в направлении востока. Второй же покинул базу около 01:46 и начал патрулировать воздушное пространство к югу от нее.

Кроме того, с базы подняли самолет заправщик Airbus KC2 Voyager.

Как сообщает издание Cyprus Mail со ссылкой на источники, персонал военной базы проинформировали о возможной угрозе безопасности.

Ранее появились сведения о том, что мощный взрыв прогремел на авиабазе Британии «Акротири» в кипрском Лимассоле. Информация требует подтверждения от официальных лиц.