Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мигрант с символикой Ирана открыл стрельбу в баре в Техасе

Мигрант с символикой Ирана открыл стрельбу в техасском баре в Остине.

Мигрант с символикой Ирана открыл стрельбу в техасском баре в Остине.

Как пишет New York Post, мужчина припарковался у заведения и открыл огонь из пистолета из окна машины. Три человека погибли, ещё 14 госпитализировали.

Стрелявшим оказался 53-летний мигрант из Сенегала Ндиага Диагне. Полиция ликвидировала преступника. На нём была надета майка с изображением иранского флага и других символов республики.

Ранее в Мариуполе мужчина открыл стрельбу в кафе и бросил в силовиков гранату.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше