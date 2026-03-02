Мигрант с символикой Ирана открыл стрельбу в баре в Техасе

Мигрант с символикой Ирана открыл стрельбу в техасском баре в Остине.
Как пишет New York Post, мужчина припарковался у заведения и открыл огонь из пистолета из окна машины. Три человека погибли, ещё 14 госпитализировали.
Стрелявшим оказался 53-летний мигрант из Сенегала Ндиага Диагне. Полиция ликвидировала преступника. На нём была надета майка с изображением иранского флага и других символов республики.
Ранее в Мариуполе мужчина открыл стрельбу в кафе и бросил в силовиков гранату.
