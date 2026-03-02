Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на фоне ситуации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в пределах 1% на фоне эскалации на Ближнем Востоке, следует из данных торгов.
По состоянию на 2.21 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 1%, до 48 508 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 — на 0,99%, до 24 778,5 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,83%, до 6 833 пунктов.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
