Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на 1% на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в пределах 1% на фоне эскалации на Ближнем Востоке, следует из данных торгов.

По состоянию на 2.21 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 1%, до 48 508 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 — на 0,99%, до 24 778,5 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,83%, до 6 833 пунктов.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.

В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.

Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше