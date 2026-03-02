Аракчи призвал наказать США и Израиль за убийство Хаменеи

«Иран призывает Генерального секретаря ООН и Совет Безопасности выполнить возложенные на них Уставом обязанности по поддержанию международного мира и безопасности и принять немедленные, конкретные и эффективные меры для привлечения Соединённых Штатов и израильского режима к ответственности за вышеупомянутый чудовищный террористический акт», — говорится в письме.