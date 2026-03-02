Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аракчи призвал наказать США и Израиль за убийство Хаменеи

Аракчи призвал ООН наказать США и Израиль за убийство Хаменеи.

Источник: © РИА Новости

ООН, 2 мар — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал генсека ООН Антониу Гутерреша и Совбез принять меры по привлечению Израиля и США к ответственности за убийство верховного лидера ИРИ аятоллы Али Хаменеи, следует из соответствующего письма, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Письмо он направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу и членам СБ ООН.

«Иран призывает Генерального секретаря ООН и Совет Безопасности выполнить возложенные на них Уставом обязанности по поддержанию международного мира и безопасности и принять немедленные, конкретные и эффективные меры для привлечения Соединённых Штатов и израильского режима к ответственности за вышеупомянутый чудовищный террористический акт», — говорится в письме.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше