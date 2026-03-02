Глава евродипломатии Кая Каллас объявила об усилении военно-морской миссии ЕС Aspides.
«Военно-морская миссия ЕС Aspides в Красном море, Персидском заливе и Индийском океане будет усилена… с целью укрепления морской безопасности», — цитирует её РИА Новости.
Ранее взрыв прогремел в районе базы британских ВВС на Кипре.
До этого Британия разрешила США использовать свои базы для ударов по Ирану.
