Каллас объявила об усилении военно-морской миссии ЕС Aspides

Глава евродипломатии Кая Каллас объявила об усилении военно-морской миссии ЕС Aspides.

«Военно-морская миссия ЕС Aspides в Красном море, Персидском заливе и Индийском океане будет усилена… с целью укрепления морской безопасности», — цитирует её РИА Новости.

Ранее взрыв прогремел в районе базы британских ВВС на Кипре.

До этого Британия разрешила США использовать свои базы для ударов по Ирану.

