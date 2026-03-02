Убийство Хаменеи открывает «ящик Пандоры», заявил Аракчи

«Преднамеренное нанесение удара по высшему должностному лицу ИРИ, таким образом, представляет собой серьёзное и беспрецедентное нарушение самых фундаментальных норм, регулирующих отношения между государствами. Такое поведение не просто нарушает устоявшиеся принципы международного права; оно безрассудно открывает опасный “ящик Пандоры”, подрывая основы суверенного равенства и стабильность международной системы», — говорится в письме.