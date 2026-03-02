Ричмонд
Убийство Хаменеи открывает «ящик Пандоры», заявил Аракчи

Аракчи: убийство Хаменеи открывает ящик Пандоры.

ООН, 2 мар — РИА Новости. Убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи открывает «ящик Пандоры», такая атака несет далеко идущие последствия, следует из письма главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Письмо он направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу, членам СБ ООН главам МИД-членам Организации.

«Преднамеренное нанесение удара по высшему должностному лицу ИРИ, таким образом, представляет собой серьёзное и беспрецедентное нарушение самых фундаментальных норм, регулирующих отношения между государствами. Такое поведение не просто нарушает устоявшиеся принципы международного права; оно безрассудно открывает опасный “ящик Пандоры”, подрывая основы суверенного равенства и стабильность международной системы», — говорится в письме.

Он также назвал убийство Хаменеи актом террора со стороны США и Израиля.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

