В Новороссийске объявили угрозу применения БЭК

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Угроза применения безэкипажных катеров объявлена по береговой линии в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко.
«В Новороссийске по береговой линии звучит сирена — сигнал “Внимание всем”. Атака безэкипажных катеров (БЭК)», — написал Кравченко в своем Telegram-канале.
