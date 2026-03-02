Ричмонд
В Новороссийске объявили угрозу применения БЭК

В Новороссийске объявили угрозу применения БЭК по береговой линии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Угроза применения безэкипажных катеров объявлена по береговой линии в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко.

«В Новороссийске по береговой линии звучит сирена — сигнал “Внимание всем”. Атака безэкипажных катеров (БЭК)», — написал Кравченко в своем Telegram-канале.

