Посол России заявил, что Москва не угрожает НАТО в Арктике

«Россия никому не угрожает, не заинтересована в конфронтации ни с Норвегией, ни с какой-либо другой страной НАТО, но не оставит без адекватного ответа создаваемые для нас угрозы», — цитируют его «Известия».
По словам дипломата, рост присутствия НАТО против России ударит по стабильности в Арктике.
