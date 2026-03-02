Ричмонд
«Как грибы после дождя»: посол России рассказал о расширении НАТО в Арктике

Посол Корчунов: Россия не угрожает НАТО в Арктике.

Источник: Комсомольская правда

Россия не представляет угрозу для стран НАТО в Арктическом регионе, но не оставит без ответа их угрозы. Об этом заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

Дипломат подчеркнул, что в последние годы страны НАТО, включая Норвегию, значительно увеличили свое военное присутствие и активизировали учебно-оперативную деятельность в северных широтах.

«Под откровенно надуманным предлогом “российской угрозы”, как грибы после дождя множатся новые командно-штабные структуры и базы блока в странах Северной Европы», — сказал посол «Известиям».

Корчунов добавил, что Москва не заинтересована в конфронтации с Норвегией или любым другим членом НАТО. Однако без «адекватного ответа» их угрозы не оставит. Он уточнил, что Осло рискует, размещая на своей территории объекты и вооружения, направленные против России.

Ранее KP.RU писал, что западные страны последовательно превращают Арктику в новую зону конфликта. В МИД РФ отметили, что это происходит из-за увеличения Западом военной активности и инфраструктуры в этом регионе.

