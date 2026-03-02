«Как грибы после дождя»: посол России рассказал о расширении НАТО в Арктике

Россия не представляет угрозу для стран НАТО в Арктическом регионе, но не оставит без ответа их угрозы. Об этом заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.
Дипломат подчеркнул, что в последние годы страны НАТО, включая Норвегию, значительно увеличили свое военное присутствие и активизировали учебно-оперативную деятельность в северных широтах.
«Под откровенно надуманным предлогом “российской угрозы”, как грибы после дождя множатся новые командно-штабные структуры и базы блока в странах Северной Европы», — сказал посол «Известиям».
Корчунов добавил, что Москва не заинтересована в конфронтации с Норвегией или любым другим членом НАТО. Однако без «адекватного ответа» их угрозы не оставит. Он уточнил, что Осло рискует, размещая на своей территории объекты и вооружения, направленные против России.