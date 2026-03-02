«Как грибы после дождя»: посол России рассказал о расширении НАТО в Арктике

Корчунов добавил, что Москва не заинтересована в конфронтации с Норвегией или любым другим членом НАТО. Однако без «адекватного ответа» их угрозы не оставит. Он уточнил, что Осло рискует, размещая на своей территории объекты и вооружения, направленные против России.