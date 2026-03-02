Три дрона-камикадзе атаковали базу НАТО на территории аэропорта Багдада

Подробности инцидента пока не раскрываются. Неизвестно, сработала ли система ПВО, и есть ли пострадавшие или разрушения. Также нет информации о том, кто стоит за атакой. База Виктория используется силами НАТО для поддержки иракских сил безопасности и борьбы с террористическими группировками.