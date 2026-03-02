Ричмонд
Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью Хаменеи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

«Я глубоко опечален смертью нашего соседа, верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, в результате вчерашних нападений. Выражаю соболезнования братскому иранскому народу от имени моей страны и моего народа», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее в МИД России отреагировали на гибель Али Хаменеи.

Также сообщалось, что протестующие атакуют полицию у посольства США в Багдаде.

