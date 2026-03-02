Ещё два дома повреждены в результате атаки БПЛА ВСУ в Новороссийске, заявил мэр города Андрей Кравченко.
«На данный момент известно о повреждениях ещё в двух многоквартирных домах и пяти частных. По двум адресам в результате возникли возгорания», — сообщил он.
По словам Кравченко, пострадавших нет.
В регионе развернули ещё один ПВР на базе школы № 32.
Ранее стало известно, что один человек пострадал при попадании обломков БПЛА в квартиру в Новороссийске.
