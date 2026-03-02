Ричмонд
Ещё два дома повреждены в результате атаки БПЛА ВСУ в Новороссийске

Ещё два дома повреждены в результате атаки БПЛА ВСУ в Новороссийске, заявил мэр города Андрей Кравченко.

Ещё два дома повреждены в результате атаки БПЛА ВСУ в Новороссийске, заявил мэр города Андрей Кравченко.

«На данный момент известно о повреждениях ещё в двух многоквартирных домах и пяти частных. По двум адресам в результате возникли возгорания», — сообщил он.

По словам Кравченко, пострадавших нет.

В регионе развернули ещё один ПВР на базе школы № 32.

Ранее стало известно, что один человек пострадал при попадании обломков БПЛА в квартиру в Новороссийске.

