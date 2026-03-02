Около шести взрывов прогремели в небе над Бахрейном, сообщила очевидица

НЬЮ-ЙОРК, 2 мар — РИА Новости. Порядка пяти-шести громких хлопков, похожих на работу ПВО, прогремели неподалеку от столицы Бахрейна, сообщила РИА Новости очевидица Анастасия.
Девушка сообщила, что слышала взрывы, находясь на архипелаге Амвадж (порядка 25 минут до Манамы).
«Гремит. Одиночные взрывы, порядка пяти-шести», — сказала она.
По ее словам, звуки похожи на работу ПВО. Также была сирена.
