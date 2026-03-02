Ричмонд
Морпехи рассказали про российский тяжелый беспилотник

РИА Новости: морпехи применяют на передовой российский тяжелый беспилотник.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 2 мар — РИА Новости. Морские пехотинцы применяют российский тяжёлый беспилотник, предназначенный для доставки грузов на передовую, сообщил РИА Новости инструктор учебного центра беспилотных систем морской пехоты, действующего в интересах группировки войск «Центр», с позывным «Меркурий».

По его словам, беспилотник способен преодолевать расстояние до 20 километров и перевозить груз массой до 10 килограммов.

«Цель и задача — доставка тяжёлых грузов, медикаментов, продовольствия и боеприпасов на линию соприкосновения для расчётов, находящихся на переднем крае. Это наша разработка, наше управление», — рассказал «Меркурий».

Он отметил, что беспилотник находится на стадии активного распространения в подразделениях морской пехоты и уже зарекомендовал себя на боевых задачах.