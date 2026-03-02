Глава ВОЗ отреагировал на сообщения об ударе по больнице Ганди в Тегеране

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выразил обеспокоенность по поводу сообщений об ударе по больнице Ганди в Тегеране, заявил, что организация проверяет информацию.
Иранское агентство Tasnim ранее сообщило, что США и Израиль нанесли удар по больнице Ганди, расположенной в центре иранской столицы Тегерана.
«Сообщения о повреждении больницы Ганди в Тегеране во время сегодняшней бомбардировки иранской столицы вызывают крайнюю обеспокоенность. ВОЗ работает над проверкой инцидента, но это служит напоминанием о необходимости принятия всех мер для предотвращения вовлечения медучреждений в продолжающийся конфликт», — написал Гебрейесус на странице в соцсети X.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
