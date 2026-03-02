Новороссийск под атакой: беспилотники повредили еще жилые здания

По словам Кравченко, в результате недавних атак повреждения получили две многоэтажные постройки и пять частных домов. В двух из зданий начались пожары, которые в настоящее время тушат спасатели. По предварительным данным, пострадавших среди жителей нет, однако ситуация в городе остается напряженной.