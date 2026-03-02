Ричмонд
Новороссийск под атакой: беспилотники повредили еще жилые здания

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по Новороссийску с использованием беспилотных летательных аппаратов, что приводит к новым разрушениям в городе.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по Новороссийску с использованием беспилотных летательных аппаратов, что приводит к новым разрушениям в городе. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

По словам Кравченко, в результате недавних атак повреждения получили две многоэтажные постройки и пять частных домов. В двух из зданий начались пожары, которые в настоящее время тушат спасатели. По предварительным данным, пострадавших среди жителей нет, однако ситуация в городе остается напряженной.

В ответ на угрозу, для жителей Восточного внутригородского района был развернут дополнительный пункт временного размещения на базе школы № 32, куда направляют людей, вынужденных покинуть свои дома из-за атак.

«Уважаемые жители и гости города-героя! Отражение атак продолжается, сохраняйте спокойствие и соблюдайте меры безопасности. В случае обнаружения обломков беспилотников отойдите на безопасное расстояние и наберите телефон оперативных служб — 112», — уточнил мэр.

Ранее сообщалось о первой волне атак беспилотников, в результате которой были повреждены четыре жилых дома, а один местный житель получил ранения. В настоящее время он находится в городской больнице под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.

Очевидцы сообщили МК о непрекращающейся атаке беспилотников с мощными взрывами в Новороссийске.