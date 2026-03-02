Израиль обвинил «Хезболлу» в ракетном обстреле и готовит жесткий ответ Ливану

По информации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), было зафиксировано несколько запусков ракет из Ливана, одна из которых была успешно перехвачена. В результате обстрела пострадавших и ущерба не зафиксировано. Телеканал Kan подчеркивает, что это первый случай ракетного обстрела из Ливана по израильской территории с момента прекращения огня 27 ноября 2024 года.