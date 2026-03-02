Ричмонд
Израиль обвинил «Хезболлу» в ракетном обстреле и готовит жесткий ответ Ливану

Израильские власти связывают недавний ракетный обстрел своей территории из Ливана с шиитским движением «Хезболла» и обещают дать «особо жесткий ответ».

Израильские власти связывают недавний ракетный обстрел своей территории из Ливана с шиитским движением «Хезболла» и обещают дать «особо жесткий ответ». Об этом сообщает телеканал N12 со ссылкой на источник в правительстве.

По информации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), было зафиксировано несколько запусков ракет из Ливана, одна из которых была успешно перехвачена. В результате обстрела пострадавших и ущерба не зафиксировано. Телеканал Kan подчеркивает, что это первый случай ракетного обстрела из Ливана по израильской территории с момента прекращения огня 27 ноября 2024 года.

«Будет особенно жесткий ответ», — цитирует N12 заявление своего собеседника.

Израильские власти продолжают следить за ситуацией на границе и усиливают меры безопасности в ответ на угрозы со стороны «Хезболлы». Власти призывают граждан оставаться бдительными и соблюдать предостережения.

Ранее на Кипре произошел сильный взрыв на британской авиабазе.

