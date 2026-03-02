Россиян ждёт полная рабочая неделя в преддверии 8 Марта, заявила ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Поскольку 8 марта (воскресенье) не выпадает на начало выходных дней, то предшествующий выходным будний день 6 марта (пятница)… не будет сокращенным», — сказала она.
Ранее в Думе напомнили россиянам о четырёхдневной рабочей неделе в марте после праздника.
В преддверии праздника граждан также предупредили о схеме мошенников с доставкой цветов от «поклонника».