Россиян ждёт полная рабочая неделя в преддверии 8 Марта

Россиян ждёт полная рабочая неделя в преддверии 8 Марта, заявила ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Поскольку 8 марта (воскресенье) не выпадает на начало выходных дней, то предшествующий выходным будний день 6 марта (пятница)… не будет сокращенным», — сказала она.

Ранее в Думе напомнили россиянам о четырёхдневной рабочей неделе в марте после праздника.

В преддверии праздника граждан также предупредили о схеме мошенников с доставкой цветов от «поклонника».