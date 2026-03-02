DM: Стармер опозорился, объясняя решение Лондона открыть базы для США

Премьер-министр Британии Кир Стармер во время обращения к жителям королевства не смог дать вразумительного объяснения, почему власти страны разрешили американской армии использовать британские военные базы для ударов по Ирану, написала британская газета Daily Mail.
«Читая текст с телесуфлера во время своего выступления, он выглядел не столько как лидер влиятельной страны, сколько как комментатор событий, не имеющих к нему или к нашему месту в мире никакого отношения», — сказано в статье.
Автор публикации подчёркивает, что глава правительства выглядел неестественно и скучно. Он считает, что в связи с этим даже издание The Guardian не решилось бы расхваливать Стармера как национального лидера.
В статье обращается внимание, что вопросы также возникают из-за задержки в ответе на запрос американской стороны в доступе к базам. Обозреватель назвал Британию «вторым по величине игроком» в НАТО и отметил, что Стармер производит впечатление человека, который забыл об этом.