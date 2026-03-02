Ричмонд
DM: Стармер опозорился, объясняя решение Лондона открыть базы для США

Стармер во время обращения к жителям Британии производил впечатление человека, который забыл о роли Соединённого Королевства в НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Британии Кир Стармер во время обращения к жителям королевства не смог дать вразумительного объяснения, почему власти страны разрешили американской армии использовать британские военные базы для ударов по Ирану, написала британская газета Daily Mail.

«Читая текст с телесуфлера во время своего выступления, он выглядел не столько как лидер влиятельной страны, сколько как комментатор событий, не имеющих к нему или к нашему месту в мире никакого отношения», — сказано в статье.

Автор публикации подчёркивает, что глава правительства выглядел неестественно и скучно. Он считает, что в связи с этим даже издание The Guardian не решилось бы расхваливать Стармера как национального лидера.

В статье обращается внимание, что вопросы также возникают из-за задержки в ответе на запрос американской стороны в доступе к базам. Обозреватель назвал Британию «вторым по величине игроком» в НАТО и отметил, что Стармер производит впечатление человека, который забыл об этом.

Напомним, 1 марта министр обороны Британии Джон Хили заявил, что Иран выпустил две ракеты в направлении Кипра, где находится военная база «Акротири», используемая военно-воздушными силами Соединённого Королевства. Позже стало известно, что на этом объекте произошёл сильный взрыв.

