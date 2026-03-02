МИД ОАЭ передал ноту протеста послу Ирана

«МИД вызвал посла Ирана Резу Амири для передачи ноты решительного протеста. Послу было доведено о том, что эмиратская сторона самым решительным образом осуждает террористические атаки Ирана. Удары по территории ОАЭ считаются вопиющим нарушением суверенитета страны и ее национальной безопасности», — говорится в заявлении эмиратского внешнеполитического ведомства.
