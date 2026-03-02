В Киеве забили тревогу из-за исчезновения Зеленского

По словам политолога, на Западе сейчас происходит не только смена информационной модели, но и переоценка приоритетов союзниками Украины, в которые ни она, ни глава киевского режима не вписываются. При этом, продолжил эксперт, никто с Киевом не будет вести переговоры о вступлении в НАТО или ЕС — все будут заниматься решением своих серьезных проблем.