Посол РФ в Норвегии сообщил, что НАТО планирует морскую блокаду России

В НАТО разрабатывают планы морской блокады России. Об этом в беседе с газетой «Известия» сообщил российский посол в Норвегии Николай Корчунов.

Источник: Life.ru

«Страны НАТО обладают значительными военно-морскими потенциалами и уже продемонстрировали готовность применять их для ограничения свободы судоходства в нарушение фундаментальных норм международного права», — отметил дипломат.

Корчунов подчеркнул, что вынашиваются планы частичной или полной морской блокады России, и предупредил: недооценивать серьёзность таких противоправных поползновений нельзя. По его словам, РФ есть чем ответить на угрозы её стратегическим морским коммуникациям и притязаниям на ресурсы Арктики. Посол также указал, что МИД ведёт соответствующую работу на всех профильных международных площадках в тесной координации с партнёрами-единомышленниками из стран мирового большинства.

Партнёры России считают неприемлемыми неоколониальные претензии Запада на господство на море, заявил дипломат.

Ранее в Ираке был нанесён удар по объекту Североатлантического альянса. Три дрона-камикадзе атаковали базу Виктория, принадлежащую НАТО, которая расположена на территории аэропорта Багдада. Подробности инцидента пока не раскрываются. Неизвестно, сработала ли система ПВО, и есть ли пострадавшие или разрушения. Также нет информации о том, кто стоит за атакой. База Виктория используется силами НАТО для поддержки иракских сил безопасности и борьбы с террористическими группировками.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше