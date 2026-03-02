Пригород Бейрута подвергся массированным ударам авиации

БЕЙРУТ, 2 мар — РИА Новости. Боевая авиация наносит массированные удары по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
Слышно не менее восьми мощных взрывов и работа боевой авиации в небе над ливанской столицей.
