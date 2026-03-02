США и ряд ближневосточных стран сочли ответные атаки Ирана эскалацией

Заявление поддержали власти США, Бахрейна, Иордании, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.
«Действия Исламской Республики представляют собой опасную эскалацию, нарушающую суверенитет нескольких государств и угрожающую региональной стабильности. Нанесение ударов по гражданским лицам и странам, не участвующим в боевых действиях, является безрассудным и дестабилизирующим поведением», — говорится в заявлении.
Вышеупомянутые страны также осудили атаки, заявив, что они якобы «неоправданны».
«Мы едины в защите наших граждан, суверенитета и территории и подтверждаем наше право на самооборону перед лицом этих атак», — отмечается там же.
