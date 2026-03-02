Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США и ряд ближневосточных стран сочли ответные атаки Ирана эскалацией

США и ряд стран Ближнего Востока сочли ответные атаки Ирана эскалацией.

ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. США, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, другие страны региона в совместном заявлении назвали ответные действия Ирана опасной эскалацией.

Заявление поддержали власти США, Бахрейна, Иордании, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

«Действия Исламской Республики представляют собой опасную эскалацию, нарушающую суверенитет нескольких государств и угрожающую региональной стабильности. Нанесение ударов по гражданским лицам и странам, не участвующим в боевых действиях, является безрассудным и дестабилизирующим поведением», — говорится в заявлении.

Вышеупомянутые страны также осудили атаки, заявив, что они якобы «неоправданны».

«Мы едины в защите наших граждан, суверенитета и территории и подтверждаем наше право на самооборону перед лицом этих атак», — отмечается там же.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше