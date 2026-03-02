Ричмонд
МИД ОАЭ передал ноту протеста послу Ирана на фоне последних атак

МИД ОАЭ передал ноту протеста послу Иранаа на фоне последних атак, сообщили в ведомстве.

МИД ОАЭ передал ноту протеста послу Иранаа на фоне последних атак, сообщили в ведомстве.

«Послу было доведено о том, что эмиратская сторона самым решительным образом осуждает террористические атаки Ирана. Удары по территории ОАЭ считаются вопиющим нарушением суверенитета страны и её национальной безопасности», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее глава генштаба ЦАХАЛ утвердил продолжение операции против Ирана.

ВВС Израиля начали дополнительную волну ударов по центру Тегерана.

