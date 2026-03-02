Ричмонд
Премьер Японии вновь не осудила удары по Ирану

Такаити не осудила удары по Ирану, но призвала Тегеран к сдержанности.

ТОКИО, 2 мар — РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити вновь не осудила удары США и Израиля по Ирану, однако призвала Тегеран «прекратить действия, дестабилизирующие регион».

Комментируя ситуацию вокруг Ирана в ходе заседания бюджетного комитета нижней палаты парламента, глава японского правительства заявила, что «разработка Ираном ядерного оружия абсолютно недопустима».

«Япония настоятельно призывает Иран прекратить разработку ядерного оружия и действия, дестабилизирующие регион, включая атаки на соседние государства, а также добиваться дипломатического решения, в том числе посредством переговоров», — заявила Такаити.

При этом аналогичного призыва к США или Израилю не последовало. Премьер Японии ограничилась лишь заявлением о том, что «переговоры между США и Ираном имеют чрезвычайно важное значение для решения ядерного вопроса Ирана».

«Наша страна решительно их поддерживает», — добавила она.

По словам главы японского правительства, власти продолжат «предпринимать все необходимые дипломатические усилия в координации с международным сообществом», а также примут все необходимые меры по защите японских граждан, находящихся или проживающих в регионе.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.

В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.

Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

