ЦАХАЛ начала наносить удары по целям «Хезболлы» в Ливане

В ЦАХАЛ отметили, что они подготовились к этому сценарию развития конфликта и готовы противостоять любым угрозам в сторону Израиля.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию в Иране. Американский лидер Дональд Трамп назвал ее целью «защиту американского народа». В рамках израильско-американской операции «Рык льва», были поражены военные объекты на западе Ирана, резиденция верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, а также начальная школа в городе Минабе.
Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание 4» и ударил по американским военным базам, которые есть в странах Ближнего Востока, а также по городам Израиля. Из-за иранских обстрелов пострадали ОАЭ, Бахрейн, Ирак, Оман и другие страны Персидского залива.
Позднее, 1 марта, стало известно, что в результате израильских атак погиб верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. Правительство Ирана объявило национальный траур. В стране создали временный руководящий совет.
В пресс-службе ЦАХАЛ 28 февраля сообщили, что по объектам инфраструктуры движения «Хезболла» в южных районах Ливана были нанесены удары. Уточнялось, что удары израильской армии являются ответной реакцией на нарушения договоренностей о прекращении огня со стороны «Хезболлы».