ЦАХАЛ начала наносить удары по целям «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, кадры ударов публикует телеканал SNN TV.

Источник: Reuters

«В ответ на обстрелы со стороны “Хезболлы” по территории государства Израиль ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по целям “Хезболлы”, — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В ЦАХАЛ отметили, что они подготовились к этому сценарию развития конфликта и готовы противостоять любым угрозам в сторону Израиля.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию в Иране. Американский лидер Дональд Трамп назвал ее целью «защиту американского народа». В рамках израильско-американской операции «Рык льва», были поражены военные объекты на западе Ирана, резиденция верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, а также начальная школа в городе Минабе.

Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание 4» и ударил по американским военным базам, которые есть в странах Ближнего Востока, а также по городам Израиля. Из-за иранских обстрелов пострадали ОАЭ, Бахрейн, Ирак, Оман и другие страны Персидского залива.

Позднее, 1 марта, стало известно, что в результате израильских атак погиб верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. Правительство Ирана объявило национальный траур. В стране создали временный руководящий совет.

В пресс-службе ЦАХАЛ 28 февраля сообщили, что по объектам инфраструктуры движения «Хезболла» в южных районах Ливана были нанесены удары. Уточнялось, что удары израильской армии являются ответной реакцией на нарушения договоренностей о прекращении огня со стороны «Хезболлы».

