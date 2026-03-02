Армия Израиля сообщила о начале ударов по целям «Хезболлах»

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Израильская армия сообщила о начале ударов по целям движения «Хезболлах» на территории Ливана.
Ранее армия сообщала о сиренах воздушной тревоги в ряде районов на севере Израиля после пуска снарядов из Ливана.
«Армия обороны Израиля начала наносить удары по целям террористической организации “Хезболлах” на территории Ливана. В ответ на пуск снаряда со стороны “Хезболлах” в направлении Государства Израиль Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по целям “Хезболлах”, — сообщила армия.
