Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп в ответ на вопросы журналистов про Иран предложил взглянуть на статуи

Трамп предложил журналистам посмотреть на статуи, чтобы обойти вопросы про Иран.

ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по возвращении в Белый дом из Флориды, где провел выходные и откуда следил за операцией против Ирана, отказался отвечать на вопросы журналистов про ИРИ, но предложил посмотреть на статуи.

Как сообщает пресс-пул Белого дома, американский лидер коротко пообщался с прессой, когда шел посмотреть на две новые огромные статуи в Розовом саду.

«Невероятные статуи, приходите и посмотрите на них», — приводит пресс-пул слова Трампа, подчеркивая, что он не ответил на выкраиваемые журналистами вопросы об Иране.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше