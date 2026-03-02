Трамп в ответ на вопросы журналистов про Иран предложил взглянуть на статуи

Как сообщает пресс-пул Белого дома, американский лидер коротко пообщался с прессой, когда шел посмотреть на две новые огромные статуи в Розовом саду.
«Невероятные статуи, приходите и посмотрите на них», — приводит пресс-пул слова Трампа, подчеркивая, что он не ответил на выкраиваемые журналистами вопросы об Иране.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
