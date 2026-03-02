Ричмонд
Британский истребитель вылетел с авиабазы на Кипре

Британский истребитель Eurofighter Typhoon поднялся в воздух с базы Акротири на Кипре. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Источник: Life.ru

Самолёт с регистрационным номером ZK322 покинул авиабазу примерно в 01:46 мск. По состоянию на 2:20 мск он следовал над Средиземным морем в сторону Ливана.

Ранее Великобритания предоставила США свои базы для ударов по Ирану. Кроме того, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил об отправке британских и украинских специалистов в страны Персидского залива. Британские власти привлекли украинцев для защиты союзников от ударов Ирана.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

