Пенсионеры должны обратиться в Соцфонд для сохранения ряда льгот

Пенсионеры должны обратиться в Соцфонд для сохранения ряда льгот, заявила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

В комментарии агентству «Прайм» она отметила, что некоторые меры поддержки доступны только при личном обращении в местное отделение СФР.

«К таким льготам можно отнести: доплату пенсионерам, у которых есть иждивенцы, доплату за сельский стаж, если его не учли при начислении пенсии, надбавку за уход, который определен пенсионерам при достижении 80 лет», — указала экономист.

Также личного присутствия требует оформление субсидии на оплату ЖКХ, если расходы превышают региональную норму, налоговые вычеты на покупку лекарств.

Ранее в Думе рассказали, кто из безработных может рассчитывать на досрочную пенсию.